Βερόνα – Μίλαν 0-1: Απόδραση με Ραμπιό και δεύτερη θέση για τους ροσονέρι

Η Μίλαν έπιασε τη Νάπολι στην κατάταξη της Serie A
Η Μίλαν επικράτησε εκτός έδρας της Βερόνα με 1-0 για την 33η αγωνιστική της Serie A και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και τη δεύτερη θέση.

Με γκολ του Ραμπιότ στο 41ο λεπτό, η Μίλαν πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Βερόνα, έφτασε τους 66 βαθμούς και έπιασε τη Νάπολι στη δεύτερη θέση, ενώ μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στους 12 βαθμούς, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της Serie A.

Παράλληλα, η ομάδα του Αλέγκρι έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί, μετά τις διαδοχικές ήττες από Νάπολι και Ουντινέζε και αύξησε τη διαφορά της από την 5η Κόμο στους 8 βαθμούς, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του εισιτηρίου του Champions League της νέας περιόδου.

Η Βερόνα, από την άλλη, γνώρισε την πέμπτη σερί ήττα της, παραμένοντας στη 19η θέση με 18 βαθμούς και στο -10 από μια θέση που οδηγεί στην παραμονή.

