Βερόνα – Νάπολι 1-2: «Απόδραση» στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων για τους Ναπολιτάνους

Η Νάπολι χρειάστηκε ένα γκολ του Λουκάκου στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων για να αποφύγει την γκέλα στην έδρα της ουραγού Βερόνα και να φθάσει στη νίκη με 2-1 στην ιταλική Serie A.

Παρότι προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Χόιλουντ μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η Νάπολι όχι μόνο δεν “καθάρισε” το ματς στη συνέχεια, αλλά δέχθηκε και την ισοφάριση από τον Άκπα Άκπρο στο 64′. Με τη νέα απώλεια βαθμών να της… χτυπάει την πόρτα έτσι, η ομάδα του Σπαλέτι “πάλεψε” μέχρι τέλους για ένα δεύτερο τέρμα και το βρήκε με πλασέ του Λουκάκου σε μία από τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού.

Η Νάπολι πήρε έτσι το “τρίποντο”, μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Serie A και έφθασε τους 53 στη σεζόν, πλησιάζοντας τη Μίλαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παραμένει τελευταία με μόνο 15 βαθμούς, η Βερόνα.