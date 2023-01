Ο Ολυμπιακός ήταν… παλικάρι στην εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, και παρά τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής, κατάφερε να φύγει με το διπλό από την Ιταλία, με σκορ 85-83.

Παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα και την αδιαθεσία του Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό ματς στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια και παρότι έχασε το προβάδισμα στο τέλος, πήρε τη νίκη έστω και στις λεπτομέρειες.

Απίθανο παιχνίδι από τον ΜακΚίσικ με 21 πόντους και πολλά κρίσιμα σουτ, ενώ εξαιρετικός ήταν και Κώστας Παπανικολάου, με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και ένα μεγάλο τρίποντο στα τελευταία λεπτά. Ο Μίλος Τεόντοσιτς είχε 21 πόντους για τους Ιταλούς, αλλά αποβλήθηκε στο τέλος με νεύρα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα και καλές επιλογές στην επίθεση, πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο ματς. Με πρωταγωνιστές τους Γουόκαπ και Παπανικολάου, η ομάδα του Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 22-14, αλλά η Βίρτους Μπολόνια αντέδρασε με κρεσέντο του Μίλος Τεόντοσιτς και έκανε σερί 8-0, για να κλείσει το δεκάλεπτο στο 22-22, με buzzer beater του Σέρβου πρώην παίκτη των Πειραιωτών.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βίρτους Μπολόνια πέρασε και μπροστά στο σκορ, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από τον πάγκο του, με ΜακΚίσικ, Λούντζη και Λαρεντζάκη, για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Με καλάθι του τελευταίοι λοιπόν, οι “ερυθρόλευκοι” έκλεισαν το ημίχρονο με σκορ 42-38 υπέρ τους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και έτσι είχε την ευκαιρία να βρει σκορ από πολλούς διαφορετικούς παίκτες τους. Βεζένκοφ και Παπανικολάου σκόραραν από μακριά και ο Γουόκαπ με τον ΜακΚίσικ σκόραραν με προσωπικές ενέργειες, επιτρέποντας στους Περαιώτες να ξεφύγουν στο +10 στο 30′, με σκορ 63-53.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και το τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά ένα γρήγορο 7-0 της Βίρτους Μπολόνια, έκανε ξανά ντέρμπι το ματς. Οι Ιταλοί κατάφεραν να πάρουν και το προβάδισμα ξανά στο ματς, αλλά οι Πειραιώτες βρήκαν μεγάλα σουτ από Παπανικολάου και ΜακΚίσικ, για να πάρουν τελικά τη νίκη (85-83), έστω και με “θρίλερ” στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Λαρεντζάκης έχασε δύο βολές 10 δεύτερα πριν τη λήξη, αλλά Βίρτους αστόχησε με τη σειρά της σε δύο σουτ για την παράταση και οι Πειραιώτες έφυγαν με το διπλό από την Μπολόνια. Λίγο πριν τη λήξη δε, ο Τεόντοσιτς αποβλήθηκε με τεχνική ποινή, επειδή κλώτσησε την μπάλα με νεύρα για μία απόφαση των διαιτητών.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 38-42, 53-63, 83-85

