Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Εκτός έδρας δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους» E στο φινάλε του 2025

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και να κλείσει με θετικό τρόπο το 2025.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μπολόνια με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επιστροφή στις νίκες κόντρα Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (107-84), ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 9-7 (δεν έχει δώσει ακόμα το εντός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε, που αναβλήθηκε).

Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 8-9. Μετά το κακό της ξεκίνημα στη σεζόν, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει βρει τα πατήματά της με μεγάλο “όπλο” την έδρα της, εκεί όπου έχει 6 νίκες και μόλις μία ήττα, για τη φετινή Euroleague.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης θα παραμείνουν για καιρό ακόμα, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο νεοαποκτηθέντας Μόρις αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague, ενώ έτοιμος να αγωνιστεί είναι ο Βεζένκοφ.

Στην Βίρτους Μπολόνια δεν υπολογίζουν στον τραυματία Καρίμ Γιάλοου, ενώ ο Βιλντόσα δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπρέσια, αλλά λογικά θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Να θυμίζουμε ότι την περσινή σεζόν ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί με 87-77 στο ΣΕΦ, ενώ νίκησε και στην Μπολόνια, με 92-70.

