Βίρτους Μπολονια – Ολυμπιακός: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και ποιο κανάλι θα τον μεταδώσει

Εκτός έδρας θα πει “αντίο” στο 2025 σε Ευρώπη και Ελλάδα ο Ολυμπιακός, καθώς αγωνίζεται απόψε (26.12.2025) στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους κι ενώ έχει ρεπό στην Greek Basketball League για την 12η αγωνιστική (27-28.12.2025).

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του, μετά από αυτή επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84 κι έτσι να ανεβάσει το ρεκόρ του στο 10-7 (“χρωστάει” και το ματς με τη Φενέρμπαχτσε).

Την ίδια στιγμή, η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 8-9 και προέρχεται από ήττα, με 90-89, από τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, μετά το νικητήριο καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ, 20 δεύτερα πριν τη λήξη. Μεγάλο “όπλο” της ομάδας του Ιβάνοβιτς είναι η έδρα της, εκεί όπου έχει 6 νίκες και μόλις μία ήττα στη φετινή Euroleague.

Ο αγώνας θα κάνει τζάμπολ στις 21:30, θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:00 Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ / Novasports Start

20:30 Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 4

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός / Novasports Prime