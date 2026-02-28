Αθλητικά

Βλαχοδήμος για Αλμέιδα: «Κρατά την ομάδα ενωμένη»

Ο Έλληνας τερματοφύλακας των Ανδαλουσιανών αποθέωσε τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ
Ο Βλαχοδήμος
Ο Βλαχοδήμος πανηγυρίζει με τη φανέλα της Σεβίλλης (AP Photo/Manu Fernandez)

Η Σεβίλλη βρίσκεται στη 12η θέση της La Liga έχοντας απόσταση πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε στο «abs.es» για την αναμέτρηση με την Μπέτις (01/03/26, 19:30), αλλά και τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο Βλαχοδήμος μίλησε για την αμφισβήτηση που υπάρχει στο πρόσωπο του Αλμέιδα, τονίζοντας ότι κρατάει ενωμένη τη Σεβίλλη, παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν.

«Νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και όλοι οι συμπαίκτες μου διατηρούμε μια καλή σχέση με τον προπονητή. Παραμένει δυνατός για όλους μας ώστε να μας έχει κοντά του και να είμαστε ένα γκρουπ πάντα ενωμένο.

Μπορεί κανείς να δει ότι είμαστε οργανωμένοι εντός και εκτός γηπέδου, ότι είμαστε μια ενωμένη ομάδα που αλληλοβοηθιέται αρκετά. Όλοι οι παίκτες απολαμβάνουμε το ότι βρισκόμαστε στη Σεβίλλη. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι που έχουμε τον Αλμέιδα ως προπονητή», ανέφερε ο Έλληνας τερματοφύλακας για τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ.

