Βλαχοδήμος για το Σεβίλλη – Μπέτις: «Έχω παίξει σε μεγάλα ντέρμπι στην Ελλάδα και ξέρω πως είναι»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μετά από δύσκολα χρόνια στην Αγγλία χωρίς χρόνο παιχνιδιού βρήκε την «Ιθάκη» του στην Ισπανία και τη Σεβίλλη και μίλησε για τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά και το ντέρμπι με την Μπέτις που ακολουθεί (30/11/25, 17:15).

«Στην Ελλάδα έπαιξα σε μεγάλα ντέρμπι και ξέρω ότι είναι ξεχωριστά παιχνίδια» δήλωσε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος για το μεγάλο παιχνίδι της Ανδαλουσίας εξηγώντας ότι είναι έτοιμος για τη μάχη που θα ακολουθήσει.

Αναλυτικά τα λόγια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας στη «Marca»

Για το πώς αισθάνεται στην Σεβίλλη: «Νιώθω πολύ καλά, η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε πολύ άνετα. Αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Όλα εδώ, η πόλη, οι συμπαίκτες, ο σύλλογος, οι οπαδοί, είναι όπως τα είχα φανταστεί, και φυσικά η LaLiga. Όλα αυτά έκαναν εύκολη την απόφασή μου να έρθω. Η La Liga είναι ένας συνδυασμός της Premier League και της πορτογαλικής λίγκας, τις οποίες γνωρίζω. Στην Πορτογαλία, το πρωτάθλημα είναι σωματικά απαιτητικό, αλλά παίζεται πολύ ποδόσφαιρο. Στην Premier η ένταση είναι συνεχής, με περισσότερο physical παιχνίδι. Η La Liga έχει και τα δύο».

Για τους πιο ξεχωριστούς αγώνες της καριέρας του: «Ήταν πολύ ωραίο να παίξω στο Champions League και να φτάσω δύο φορές στα προημιτελικά. Κάθε παιχνίδι στο Champions League ήταν ξεχωριστό. Επίσης, το πρώτο παιχνίδι με κάθε ομάδα που αγωνίστηκα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Κρατάω πάντα την πρώτη μου φανέλα και την έχω στο σπίτι».

Για τη σχέση του στην Σεβίλλη με τον Ματίας Αλμέιδα: «Ο προπονητής έχει ξεχωριστή σχέση με κάθε παίκτη. Πέρα από την τακτική και τις προπονήσεις, του ενδιαφέρει να έχουμε μια ομάδα ενωμένη, σαν οικογένεια, και το δείχνει από την πρώτη μέρα. Ζει την ομάδα καθημερινά και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό, συμπαγές γκρουπ με εξαιρετικούς συμπαίκτες».

Για την κατάσταση της Σεβίλλης πριν από το μεγάλο τοπικό ντέρμπι με την Μπέτις: «Είμαστε καλά, ανυπομονούμε να δώσουμε χαρά στους οπαδούς. Στην Ελλάδα έπαιξα σε μεγάλα ντέρμπι και ξέρω ότι είναι ξεχωριστά παιχνίδια. Παρά τις απουσίες λόγω τραυματισμών, έχουμε πλήρη ομάδα, είμαστε ενωμένοι και όλοι οι διαθέσιμοι θα είναι έτοιμο».

Για την ετοιμότητά του μετά από μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικό χρόνο: «Αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν να έρθω για να βοηθήσω την ομάδα παίζοντας, και αυτό προσπαθώ κάθε μέρα. Ήμουν έτοιμος, νιώθω καλά και είμαι ο ίδιος τερματοφύλακας που ήμουν πριν από ένα χρόνο. Εδώ νιώθω εμπιστοσύνη και μου δίνουν χρόνο συμμετοχής. Προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη σε κάθε παιχνίδι, αλλά είναι και καθημερινή δουλειά: πέρυσι στη Νιούκαστλ ήμουν έτοιμος ψυχολογικά για να πάρω την ευκαιρία μου».