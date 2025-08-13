Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον η αποστολή των «ασπρόμαυρων», μέσα ο Μαντί Καμαρά

Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αυστρία όπου την Πέμπτη (14/08, 20:00) αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας. Όπως είχε αναφέρει και ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» Ραζβάν Λουτσέκσου, ο Τάισον έμεινε εκτός αποστολής,.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ, η οποία θα του δώσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Europa League. Το θετικό για τους Θεσσαλονικείς είναι πως πέρα του τραυματία Τάισον δεν υπάρχει άλλη απουσία της τελευταίας στιγμής.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής

Αμυντικοί: Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ

Μέσοι: Μεϊτέ, Καμαρά, Οζντόεφ, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας

Επιθετικοί: Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου