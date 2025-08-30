Βόλος – Ολυμπιακός: Με αλλαγές και κόσμο στο Πανθεσσαλικό για το 2/2 στη Super League

Μετά από μία αγχωτική πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα απέναντι στον Βόλο (19:00, Cosmote Sport1, 30/8/2025), προκειμένου να πάει με το απόλυτο των νικών στη διακοπή της Super League λόγω των εθνικών ομάδων.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι σαν να αγωνίζεται στο “Γ. Καραϊσκάκης”, καθώς στο Πανθεσσαλικό θα βρεθούν χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών, με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζει αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Αστέρα.

Εκείνος που θα διατηρήσει τη θέση του είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος θα έχει μπροστά του από δεξιά προς τα αριστερά τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Ο Ντάνι Γκαρθία φαίνεται πως θα διατηρήσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα, ενώ είναι πιθανό να έχει στο πλευρό του τον Χρήστο Μουζακίτη αντί για τον Σαντιάγκο Έσε. Θέση στην ενδεκάδα αυτή τη φορά αναμένεται να πάρει και ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, θα παλέψουν οι Τσικίνιο και Γιαζίτσι, ενώ στα εξτρέμ μάχη δίνουν οι Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, οι οποίοι επέστρεψαν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο μοναδικός κλασικός σέντερ φορ που έχει ο Βάσκος στη διάθεσή του, αφού ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έμεινε εκτός αποστολής με ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί.