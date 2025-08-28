Βόλος – Ολυμπιακός: Ο Αχιλλέας Μπέος καλωσόρισε τους φιλάθλους των Πειραιωτών

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για τη 2η αγωνιστική της Super League (Σάββατο 30/8, 19:00), με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου Αχιλλέα Μπέο να κάνει μια ανάρτηση με την οποία θέλησε να καλωσορίσει τους φίλους των Πειραιωτών στην πόλη.

Ο Αχιλλέας Μπέος θέλησε να ευχηθεί καλή διαμονή στους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι ετοιμάζουν απόβαση στο Πανθεσσαλικό στάδιο, καθώς οι εξέδρες του γηπέδου θα έχουν περισσότερους από 10.000 φίλους των Πειραιωτών για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος της πόλης αφού χρησιμοποίησε μια παλιότερη φωτογραφία από παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων στο ίδιο γήπεδο, θέλησε να γράψει τα εξής:

«Ως Δήμαρχος Βόλου καλωσορίζω, για μια ακόμη φορά, στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έρχονται, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Σαββάτου μεταξύ της ομάδας τους και της δική μας ομάδας.

Ελπίζω και εύχομαι ότι θα σεβαστούν και θα απολαύσουν τόσο την φιλοξενία μας και τις ομορφιές της πόλης, όσο και βέβαια τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων μας, σε φίλαθλα πλαίσια, χωρίς ακρότητες και επεισόδια».