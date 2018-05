«Βόμβα» από Μπακς: «Βλέπουν» γυναίκα για νέο προπονητή του Αντετοκούνμπο!

Μία «βόμβα» στα δεδομένα του NBA ετοιμάζονται να βάλουν οι Μιλγουόκοι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετατρέποντας τη Μπέκι Χάμον, στην πρώτη γυναίκα προπονητή στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα του Greak Freak, βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και τις επόμενες ημέρες θα περάσουν δύο προπονητές από συνέντευξη για τη θέση του πρώτου προπονητή. Πρόκειται για την 41χρονη, Μπέκι Χάμον, η οποία είναι βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς, και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα περάσει από τη συνέντευξη για μια θέση πρώτου προπονητή στο NBA, αλλά και τον Ντέιβιντ Μπλατ, ο οποίος είναι ήταν προπονητής του Λεμπρόν Τζέιμς για ένα χρόνο στο Κλίβελαντ και πλέον βρίσκεται στη Νταρουσάφακα.

Ο Πόποβιτς προσέλαβε τη Χάμον στο προπονητικό επιτελείο των Σπερς το 2014, με αποτέλεσμα να γίνει τότε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή πλήρους απασχόλησης στο NBA. Επίσης, η Χάμον, η οποία στην διάρκεια της καριέρας της αγωνίστηκε έξι φορές στο All-Star Game του WNBA, «έγραψε ιστορία» το 2015, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που ήταν επικεφαλής προπονητής σε σάμερ λιγκ του NBA, οδηγώντας τους Σπερς στην κατάκτηση του τίτλου στο Λας Βέγκας.

"Little GirlsWith Dreams Become Women With Vision."#InternationalWomensDay pic.twitter.com/VS0k6OIJ9j

— Becky Hammon (@BeckyHammon) March 8, 2018