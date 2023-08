Ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται σε περιοδεία στην Κίνα, αλλά έριξε νέα “βόμβα” στο NBA, χαρακτηρίζοντας “ψεύτη” τον GM των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ.

Την ώρα που όλα έδειχναν παραμονή του στους Σίξερς, ο Χάρντεν άνοιξε και πάλι την πόρτα της εξόδου και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να βρεθεί ξανά στην ίδια ομάδα με τον Μόρεϊ, με τον οποίο είχε αγαστές σχέσεις στο Χιούστον και άφησε εξαιτίας του τους Νετς για να μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια.

Οι Σίξερς δεν του προσέφεραν όμως το συμβόλαιο που ήθελε και ο Χάρντεν φαίνεται ότι είναι έξαλλος με τον διάσημο GM, για τον οποίο ανέφερε στην Κίνα τα εξής: «Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ ξανά μέλος σε μια ομάδα που είναι και αυτό. Το ξαναλέω: Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ ξανά μέλος σε μια ομάδα που είναι και αυτό».

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2