«Βόμβα» μεγατόνων στο NBA: «Βασιλιάς» στους Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς

Το deal μεγατόνων ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα. Ο «Βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς δεν μένει πια στο Κλίβελαντ. Αποχαιρετά τους Καβαλίερς και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Λέικερς. Πως να αρνηθεί πρόταση για 4ετές συμβόλαιο με απολαβές 154 εκατομμύρια δολάρια;

Είναι η δεύτερη φορά που ο Λεμπρόν Τζέιμς αφήνει την πατρίδα του, το Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς. Το είχε κάνει το 2010, όταν πήγε στο Μαϊάμι, εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων. Γύρισε το 2014, πήρε ένα πρωτάθλημα και τώρα φεύγει για… άλλες πολιτείες. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Τζέιμς θα παίξει στη δυτική περιφέρεια.

Τη συμφωνία του «Βασιλιά» με τους Λέικερς έκανε γνωστή η Klutch Sports, η εταιρία που εκπροσωπεί τον Τζέιμς.

Η ανακοίνωση λιτή: «Ο Λεμπρόν Τζέιμς, τέσσερις φορές MVP του NBA, τρεις φορές MVP τελικών, 14 φορές All Star και δυο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, συμφώνησε σε τετραετές συμβόλαιο, 154 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους Λος Άντζελες Λέικερς».

Ήταν μόλις πριν από λίγες μέρες όταν ο Τζέιμς αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Καβς. Έτσι, έγινε free agent. Και την πρώτη μέρα ως «ελεύθερος» ήρθε ο… νέος «γάμος», αυτή τη φορά με μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του NBA.

Στόχος των Λέικερς με την απόκτηση του Λεμπρόν να ξαναβρούν τη χαμένη τους αίγλη. Η ομάδα του Λος Άντζελες δεν έχει καταφέρει να φτάσει στα πλέι οφ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αν και ο ίδιος ο Λεμπρόν δεν έχει κάνει ακόμα καμία δήλωση, αφού μάλλον θέλει να καταλαγιάσει ο θόρυβος φοβούμενος νέες αντιδράσεις από πλευράς οπαδών των Καβαλίερς, ένας θρύλος ήδη τον καλωσόρισε στο Λος Άντζελες.

Δεν είναι άλλος από τον Κόμπι Μπράιαντ. «Καλώς ήρθες στην οικογένεια» έγραψε στο twitter.

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!! 🙌🏾

— Kobe Bryant (@kobebryant) July 2, 2018