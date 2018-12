“Βόμβα” στην Premier League! “Σοκ” για Σίτι – Ανέλπιστο “δώρο” σε Λίβερπουλ – video

“Μαύρα” Χριστούγεννα για τον Πεπ Γκουαρντιόλα και την Μάντσεστερ Σίτι! Οι “πολίτες” ηττήθηκαν μέσα στην έδρα τους από την Κρίσταλ Πάλας με το… απίστευτο 3-2 και είδαν τη διαφορά τους από την πρώτη του βαθμολογικού πίνακα, Λίβερπουλ, να φτάνει στο +4 (οι “ρεντς” πέρασαν από το “σπίτι” της Γουλβς).

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 27′ με την όμορφη κεφαλιά του Γκουντογκάν. Η συνέχεια όμως ήταν καταστροφική για τους “πολίτες”, που δέχθηκαν την ανατροπή μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 33′ η Κρίσταλ Πάλας αναπτύχθηκε υποδειγματικά και ο Σλουπ έφερε το ματς στα ίσα με όμορφο σουτ εντός μεγάλης περιοχής. Στο 35′ όμως ο Τόνσεντ έπιασε ένα απίστευτο μονοκόμματο σουτ, νικώντας τον Έντερσον. Το 3-1 έκανε για τους φιλοξενούμενους ο Μιλιβόγεβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51′.



Η Μάντσεστερ Σίτι πίεσε για να πάρει έστω το βαθμό, ο Γκουαρντιόλα πέρασε στο ματς τον Ντε Μπρόινε (69′) και ο Βέλγος μέσος κατάφερε να μειώσει σε 3-2 με τυχερή σέντρα -σουτ στο 85′. Αυτό όμως ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του ματς, με τους “πολίτες” να γνωρίζουν τη δεύτερη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Gundogan’s goal before 5 minutes of madness and Palace score 2. We need to liven up. #MCFC pic.twitter.com/ye5iZXgJrc

— ManCityzens.com (@ManCityzenscom) December 22, 2018