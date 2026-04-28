«Βόμβα» του Athletic: «Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαβορί για τη θέση του προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Μία “βόμβα μεγατόνων” έριξε γνωστό αθλητικό Μέσο, υποστηρίζοντας ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι πλέον κοντά στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη θέση του προπονητή την επόμενη σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει για δεύτερη αγωνιστική περίοδο μακριά από τους τίτλους σε Champions League και La Liga, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να ετοιμάζεται να προσλάβει ξανά στην ομάδα τον Ζοσέ Μουρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα το ρεπορτάζ του “The Athletic” αναφέρει ότι ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα είναι το φαβορί για τον πάγκο των “μερένγκες”, αφού αποτελεί τον “εκλεκτό” για να διαδεχθεί τον Άλβαρο Αρμπελόα στα “μάτια” του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η “Βασίλισσα” πήγε το περασμένο καλοκαίρι σε μία πιο… σύγχρονη επιλογή με τον Τσάμπι Αλόνσο, αλλά τα αρνητικά της αποτελέσματα φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε “σπάσει” την “κυριαρχία” της Μπαρτσελόνα, στην τριετία του (2010-13) στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.