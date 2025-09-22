Αθλητικά

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την τελετή – Οι βασικές υποψηφιότητες

Για 44η χρονιά πραγματοποιείται η εκδήλωση
Ο Ελ Κααμπί παραλμαβάνει το βραβείο του το 2024
Ο Ελ Κααμπί παραλμαβάνει το βραβείο του το 2024/(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ΠΣΑΠΠ θα παραδώσει βραβεία στους κορυφαίους αθλητές, προπονητές και διαιτητές που συμμετέχουν σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Η τελετή θα γίνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (22/09/25, 22:00, ACTION 24) και θα την παρουσιάσουν ο Μιχάλης Τσόχος και ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Η εκδήλωση – θεσμός του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα πραγματοποιηθεί για 44η χρονιά και στα ονόματα των υποψηφίων υπάρχουν κορυφαία ονόματα όπως, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης, αλλά και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τη Super League.

Οι υποψηφιότητες σε όλες της κατηγορίες

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας Super League, Α΄ Όμιλος

  • Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)
  • Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)
  • Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου)

Super League 2, Β’ Όμιλος

  • Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)
  • Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)
  • Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

  • Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)
  • Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)
  • Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)

Super League 1

  • Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)
  • Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)
  • Τσάβες Λούκας (Παναιτωλικός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα Super League 2, Α΄ Όμιλος

  • Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)
  • Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)
  • Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

  • Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
  • Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)
  • Sosa Elián (ΑΕΚ Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

  • Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)
  • Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)
  • Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

  • Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
  • Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)
  • Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής Super League 2, Α ΄Όμιλος

  • Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)
  • Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)
  • Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

  • Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)
  • Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)
  • Λέτο Σεμπάστιαν (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

  • Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)
  • Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)
  • Κνέζεβιτς Ντράγκαν (Παναθηναϊκός)

Super League 1

  • Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)
  • Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (Ολυμπιακός)
  • Ράσταβατς Μίλαν (ΟΦΗ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη Super League 2, Α΄Όμιλος

  • Χάινριχ Μόριτζ (ΠΑΣ Γιάννινα)
  • Ουρτάδο Χόρχε (ΠΑΟΚ Β’)
  • Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

  • Μορέιρα Αμάντ Μέντες (Καλαμάτα)
  • Οκό Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)
  • Πόμπο Χόρχε(Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

  • Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)
  • Ριμπάνσκα Νίκολα (ΟΦΗ)
  • Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Super League 1

  • Ελ Κααμπί Αγιούμπ (Ολυμπιακός)
  • Μορόν Λορέν (Άρης)
  • Ουναΐ Αζεντίν (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα Super League 2, Α΄ Όμιλος

  • Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)
  • Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)
  • Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

  • Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
  • Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)
  • Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

  • Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)
  • Σαΐχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)
  • Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

  • Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)
  • Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
  • Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Διαιτητής

  • Παπαπέτρου Τάσος
  • Σιδηρόπουλος Τάσος
  • Φωτιάς Βασίλης

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

  • Μωραΐτου Αθανασία (FC Union Berlin)
  • Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Oud-Heverlee Leuven)
  • Σαρρή Βεατρίκη (Everton)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού

  • Παυλίδης Βαγγέλης (S.L. Benfica)
  • Τζόλης Χρήστος (Club Brugge KV)
  • Τσιμίκας Κώστας (Liverpool F.C.)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo