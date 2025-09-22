Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την τελετή – Οι βασικές υποψηφιότητες

Ο ΠΣΑΠΠ θα παραδώσει βραβεία στους κορυφαίους αθλητές, προπονητές και διαιτητές που συμμετέχουν σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Η τελετή θα γίνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (22/09/25, 22:00, ACTION 24) και θα την παρουσιάσουν ο Μιχάλης Τσόχος και ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Η εκδήλωση – θεσμός του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα πραγματοποιηθεί για 44η χρονιά και στα ονόματα των υποψηφίων υπάρχουν κορυφαία ονόματα όπως, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης, αλλά και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τη Super League.

Οι υποψηφιότητες σε όλες της κατηγορίες

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας Super League, Α΄ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)

Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)

Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)

Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)

Τσάβες Λούκας (Παναιτωλικός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα Super League 2, Α΄ Όμιλος

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)

Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)

Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)

Sosa Elián (ΑΕΚ Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)

Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)

Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής Super League 2, Α ΄Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)

Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)

Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)

Λέτο Σεμπάστιαν (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Κνέζεβιτς Ντράγκαν (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)

Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (Ολυμπιακός)

Ράσταβατς Μίλαν (ΟΦΗ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη Super League 2, Α΄Όμιλος

Χάινριχ Μόριτζ (ΠΑΣ Γιάννινα)

Ουρτάδο Χόρχε (ΠΑΟΚ Β’)

Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Μορέιρα Αμάντ Μέντες (Καλαμάτα)

Οκό Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)

Πόμπο Χόρχε(Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)

Ριμπάνσκα Νίκολα (ΟΦΗ)

Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Super League 1

Ελ Κααμπί Αγιούμπ (Ολυμπιακός)

Μορόν Λορέν (Άρης)

Ουναΐ Αζεντίν (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα Super League 2, Α΄ Όμιλος

Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)

Σαΐχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Διαιτητής

Παπαπέτρου Τάσος

Σιδηρόπουλος Τάσος

Φωτιάς Βασίλης

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

Μωραΐτου Αθανασία (FC Union Berlin)

Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Oud-Heverlee Leuven)

Σαρρή Βεατρίκη (Everton)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού