Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την τελετή – Οι βασικές υποψηφιότητες

Ο ΠΣΑΠΠ θα παραδώσει βραβεία στους κορυφαίους αθλητές, προπονητές και διαιτητές που συμμετέχουν σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Η τελετή θα γίνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (22/09/25, 22:00, ACTION 24) και θα την παρουσιάσουν ο Μιχάλης Τσόχος και ο Ντέμης Νικολαΐδης.
Η εκδήλωση – θεσμός του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα πραγματοποιηθεί για 44η χρονιά και στα ονόματα των υποψηφίων υπάρχουν κορυφαία ονόματα όπως, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης, αλλά και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τη Super League.
Οι υποψηφιότητες σε όλες της κατηγορίες
Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας Super League, Α΄ Όμιλος
- Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)
- Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)
- Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου)
Super League 2, Β’ Όμιλος
- Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)
- Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)
- Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
- Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)
- Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)
- Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)
Super League 1
- Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)
- Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)
- Τσάβες Λούκας (Παναιτωλικός)
Καλύτερος & Καλύτερη Νέα Super League 2, Α΄ Όμιλος
- Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)
- Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)
- Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)
Super League 2, Β’ Όμιλος
- Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
- Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)
- Sosa Elián (ΑΕΚ Β’)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
- Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)
- Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)
- Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)
Super League 1
- Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
- Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)
- Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)
Καλύτερος Προπονητής Super League 2, Α ΄Όμιλος
- Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)
- Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)
- Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)
Super League 2, Β’ Όμιλος
- Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)
- Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)
- Λέτο Σεμπάστιαν (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
- Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)
- Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)
- Κνέζεβιτς Ντράγκαν (Παναθηναϊκός)
Super League 1
- Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)
- Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (Ολυμπιακός)
- Ράσταβατς Μίλαν (ΟΦΗ)
Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη Super League 2, Α΄Όμιλος
- Χάινριχ Μόριτζ (ΠΑΣ Γιάννινα)
- Ουρτάδο Χόρχε (ΠΑΟΚ Β’)
- Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)
Super League 2, Β’ Όμιλος
- Μορέιρα Αμάντ Μέντες (Καλαμάτα)
- Οκό Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)
- Πόμπο Χόρχε(Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
- Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)
- Ριμπάνσκα Νίκολα (ΟΦΗ)
- Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)
Super League 1
- Ελ Κααμπί Αγιούμπ (Ολυμπιακός)
- Μορόν Λορέν (Άρης)
- Ουναΐ Αζεντίν (Παναθηναϊκός)
Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα Super League 2, Α΄ Όμιλος
- Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)
- Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)
- Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)
Super League 2, Β’ Όμιλος
- Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
- Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)
- Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
- Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)
- Σαΐχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)
- Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)
Super League 1
- Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)
- Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
- Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)
Καλύτερος Διαιτητής
- Παπαπέτρου Τάσος
- Σιδηρόπουλος Τάσος
- Φωτιάς Βασίλης
Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού
- Μωραΐτου Αθανασία (FC Union Berlin)
- Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Oud-Heverlee Leuven)
- Σαρρή Βεατρίκη (Everton)
Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού
- Παυλίδης Βαγγέλης (S.L. Benfica)
- Τζόλης Χρήστος (Club Brugge KV)
- Τσιμίκας Κώστας (Liverpool F.C.)