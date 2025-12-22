Αθλητικά

Βραβεία ΠΣΑΤ: Το video για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού

Αφιερωματικό video για τον Ολυμπιακό στα βραβεία του ΠΣΑΤ
Ο Ολυμπιακός είχε την τιμητική του στην 72η τελετή των βραβείων του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού αποτελούν ιστορική στιγμή για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό και το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον ΠΣΑΤ, ο οποίος και παρουσίασε ένα “ερυθρόλευκο” video στην 72η τελετή των βραβείων.

Στο video ξεχωρίζει η κατάκτηση του Conference League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να σηκώνει το τρόπαιο στην OPAP Arena, αλλά και άλλες επιτυχίες όλων των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Στα βραβεία του ΠΣΑΤ βραβεύτηκε επίσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

