Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι μεταξύ της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Καθυστέρησε για 28 λεπτά η έναρξη του αγώνα.

Οι εξέδρες του Μαρακανά μετατράπηκαν σε ρινκ στο μεγάλο ντέρμπι της Βραζιλίας με την Αργεντινή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Η σέντρα του αγώνα καθυστέρησε για σχεδόν μισή ώρα, καθώς οι παίκτες της Αργεντινής πήγαν στα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι για την βαρβαρότητα των αστυνομικών προς τους φιλάθλους της ομάδας.

Τελικά, ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, οι παίκτες της Αργεντινής επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά.

Όλα ξεκίνησαν όταν Βραζιλιάνοι πλησίασαν προς την πλευρά των Αργεντίνων φιλάθλων και άπλωσαν μπροστά τους ένα πανό, με τους οπαδούς να πιάνονται στα χέρια.

Ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομία με αρκετούς τραυματίες, ενώ οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι, έτρεξαν στην εξέδρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

