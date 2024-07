Βραζιλία: Αστυνομικός πυροβόλησε ποδοσφαιριστή σε αγώνα Νέων

Απίστευτο περιστατικό στη Βραζιλία, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί ποδοσφαιριστή στο πόδι για να σταματήσει την ένταση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των παικτών στο παιχνίδι της Γκρέμιο Ανάπολις με τη Σέντρο Οέστε.

Γκρέμιο Ανάπολις και Σέντρο Οέστε έδιναν αγώνα Νέων στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και μια σειρά από διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές έφεραν νεύρα και σύρραξη στη φυσούνα του γηπέδου, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να επέμβουν.

Πάνω στη συμπλοκή όμως, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο στο πόδι, με τις εικόνες του τραύματος να σοκάρουν, αλλά τα χειρότερα να έχουν αποφευχθεί, αφού η σφαίρα ήταν πλαστική, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία.

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!



