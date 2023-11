Τον τελευταίο καιρό ο γάμος του Λιονέλ Μέσι με την Αντονέλα Ροκούσο περνάει κρίση, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σύννεφα στον γάμο του Λιονέλ Μέσι με την Αντονέλα Ροκούσο. Ένα βραζιλιάνικο δημοσίευμα, πάντως, βάζει σε άλλη διάσταση το θέμα, κάνοντας λόγο για τρίτο πρόσωπο!

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Directo do Miolo», ο Αργεντινός σούπερ σταρ απάτησε την Αντονέλα με τη δημοσιογράφο Σόφι Μαρτίνες. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια, έχοντας τρία παιδιά.

🚨GRAVE: Após mais de 15 anos de juntos, Messi e Antonela enfrentam a maior crise de seu casamento, inclusive, estariam a um ponto da separação.



A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8