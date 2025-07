Wimbledon: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε χωρίς δυσκολία στον δεύτερο γύρο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 6 στον κόσμο) άρχισε την προσπάθειά του για έναν όγδοο τίτλο στο Wimbledon και ένα εικοστό πέμπτο Grand Slam, με νίκη 3-1 (6-1, 6-7 (7/9), 6-2, 6-2) απέναντι στον Γάλλο, Αλεξάντρ Μίλερ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 40 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος βρίσκεται στο 38ο έτος της ηλικίας του, πήρε τη νίκη σε ένα αγώνα που κράτησε τρεις ώρες και 19 λεπτά. Ο φιναλίστ των τελευταίων έξι τουρνουά του Wimbledon (4 νίκες, 2 ήττες) στο γρασίδι του Λονδίνου θα συνεχίσει την πορεία του την Πέμπτη (3/7/25) στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βρετανού Νταν Έβανς (Νο 154 στον κόσμο).

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, ο Τζόκοβιτς θα ξεπεράσει την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ, νικήτρια 24 Grand Slam στο απλό (συμπεριλαμβανομένων 13 πριν από την έναρξη της εποχής του Open το 1968) και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία στο τένις!

The man is back



