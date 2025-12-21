Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν 0-4: Επέστρεψε στις νίκες και κράτησε τις αποστάσεις της από την Ντόρτμουντ

Η πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου μπήκε και πάλι σε… πορεία κατάκτησης του πρωταθλήματος στη Bundesliga, μια αγωνιστική μετά την γκέλα κόντρα στη Μάιντς. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί νίκησε εύκολα στην έδρα της Χάιντενχαϊμ με 4-0 για την 15η αγωνιστικής της Bundesliga και τελευταίας πριν από τη χειμερινή διακοπή.

Η Μπάγερν Μονάχου κράτησε έτσι το αήττητό της στο φετινό πρωτάθλημα (13 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 14 παιχνίδια) και έφτασε τους 41 βαθμούς, ενώ την ακολουθεί η Ντόρτμουντ με 32 και πιο πίσω είναι Λεβερκούζεν και Λειψία με 29..

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ολίσε από τα δεξιά και κεφαλιά του Ταχ, η μπάλα έφτασε στον Στάνισιτς, που από κοντά έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα στο 15ο λεπτό. Το 2-0 έγινε στο 32ο λεπτό. Από το ίδιο σημείο, ο Ολίσε εκτέλεσε μετά από φάση διαρκείας, αλλά σε κανονική ροή στον αγώνα. Το τελειωτικό «χτύπημα» στους γηπεδούχους έδωσε η ομάδα του Κομπανί στα τελευταία λεπτά. Αρχικά ο Ντίας έκανε το 3-0 στο 86′ με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, ενώ στο 90’+2′ ο Κέιν σκόραρε με σουτ από θέση βολής.

Νωρίτερα, χωρίς γκολ έμειναν Μάιντς και Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν στον πάγκο της ομάδας από το Αμβούργο, η οποία με το βαθμό αυτό συνεχίζει την προσπάθεια να διασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 19/12

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0

(10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)

Σάββατο, 20/12

Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ 0-0

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4

(13′, 49′, 70′ Πεϊτσίνοβιτς – 5′ Τρέου, 56′ πεν. Γκρίφο, 71′ αυτ. Σιλτ)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1

(90+1′ Σάφερ)

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(19′ Λοκονγκά – 26′ Λάρσον)

Λειψία-Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-3

(35′ Σλάγκερ – 40′ Τεριέ, 44′ Σικ, 90’+7′ Κάλμπρεατ)

Κυριακή, 21/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 0-0

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου 0-4

(15′ Στάνισιτς, 32′ Ολίσε, 86′ Ντίας, 90’+2′ Κέιν)