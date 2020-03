Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έγινε viral στις ΗΠΑ, όταν στο λογαριασμό του στο instagram “ανέβηκε” ένα… ακατάλληλο video σεξουαλικού περιεχομένου με πρωταγωνιστή τον ίδιο και την κοπέλα του, Χάρπερ Χέμπελ.

Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έσπευσε να το κατεβάσει, μετά το… χαμό που δημιουργήθηκε στα social media, με το όνομά του να είναι μεταξύ των κορυφαίων trend στο twitter.

Όπως ενημέρωσε όμως ο ίδιος λίγο αργότερα, επρόκειτο για χάκερ που μπήκαν στο λογαριασμό του και ανέβασαν το συγκεκριμένο “ροζ” video στα story του στο instagram. Με δικό της μήνυμα δε, η κοπέλα του ζήτησε από όσους το έχουν στην κατοχή τους, να το σβήσουν, ενώ αμφότεροι διέγραψαν τα instagram τους.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽