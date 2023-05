Χάκερ φαίνεται να παραβίασε τον λογαριασμό του εκλιπόντος θρύλου του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα στο Facebook και να έκανε κάποιες “άσχημες” αναρτήσεις.

Οι θαυμαστές του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα έμειναν με το… στόμα ανοικτό, βλέποντας να εμφανίζονται κάποιες πολύ περίεργες αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του αείμνηστου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Πάνω από 12 εκατ. followers είδαν την φωτογραφία του Μαραντόνα να αντικαθίσταται από αυτή του Πελέ. “Το μεγάλο μoυ είδωλο” ανέφερε το σχετικό σχόλιο, ενώ σε άλλο ποστάρισμα είχαμε το μήνυμα: “Ξέρετε πως έχω σκηνοθετήσει το θάνατό μου, έτσι;”.

Την εμφάνισή τους έκαναν επίσης και οι αναρτήσεις “Δεν υπάρχει κόκα εδώ στον παράδεισο, μόνο Pepsi” και “Ζήτω ο Μέσι, ο CR7 είναι μ@λ@κ@ς”.

Το συγγενικό περιβάλλον του Ντιέγκο μαραντόνα και η ομάδα διαχείρισης των λογαριασμό του Αργεντίνου θρύλου ασχολήθηκε αμέσως με την κατάσταση και επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για παραβίαση από χάκερ.

JUST IN: Diego Maradona account has been hacked on Fb pic.twitter.com/teFYquOmjo