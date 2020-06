Η Βιτόρια Σετουμπάλ της Πορτογαλίας διέκοψε τον δανεισμό του Μίρκο Αντονούτσι της Ρόμα και έδιωξε τον παίκτη από την ομάδα, εξαιτίας της συντρόφου του και της συμπεριφοράς τους στα social media.

Ο Αντονούτσι ήταν ιδιαίτερα… δραστήριος στο Instagram και το Tik Tok, καθώς η συμβία του, Ζινέβρα Λαμπρούτσι, θεωρείται… influencer στην Ιταλία και οι δυο τους έδειχναν να ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό το “κομμάτι” από ό,τι για το ποδόσφαιρο, “ανεβάζοντας” και πολλές “πικάντικες” φωτογραφίες και video.

Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του δανεισμού του από τη Ρόμα στη Σετουμπάλ, με τον προπονητή της πορτογαλικής ομάδας να τονίζει σχετικά: «Ένας ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι παίκτης της Βιτόρια Σετουμπάλ 24 ώρες την ημέρα, με σεβασμό στο κλαμπ, τους οπαδούς και αυτό που αντιπροσωπεύει. Ο σύλλογος, η διοίκηση, η τεχνική ομάδα και όλο το προσωπικό συνειδητοποίησαν ότι η συμπεριφορά του εν λόγω παίκτη που ήρθε ως δανεικός δεν ήταν κατάλληλη για το σύλλογο».

