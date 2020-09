Ο Βλάνταν Ίβιτς έκανε… άλμα στην καριέρα του, αφήνοντας ως πρωταθλητής τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, για λογαριασμό της αγγλικής Γουότφορντ, αλλά η θέση του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας βρίσκεται ήδη στον… αέρα.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι παίκτες της Γουότφορντ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με το νέο τους προπονητή, θεωρώντας τον απόμακρο στην προετοιμασία, γεγονός που έχει δημιουργήσει περίεργο “κλίμα” στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν ήδη “φωνές” για την αντικατάστασή του, πριν καν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος, στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, όπου στόχος της Γουότφορντ είναι η άμεση επάνοδος στην Premier League.

