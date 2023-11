Το κλίμα στην Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δεν είναι και το καλύτερο. Μπορεί οι μπλαουγκράνα να νίκησαν την Αλαβές, ωστόσο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε πολλά νεύρα με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αλαβές με 2-1, σημειώνοντας και τα δύο γκολ των Καταλανών.

Ωστόσο το κλίμα στην Μπαρτσελόνα μόνο καλό δεν είναι, αν κρίνουμε από την κίνηση του Λεβαντόφσκι να μην δώσει το χέρι στον 16χρονο συμπαίκτη του, Γιαμάλ.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής βγήκε από τα δεξιά και αποφάσισε να επιχειρήσει ο ίδιος το σουτ αντί να πασάρει στον Λεβαντόφσκι, με αποτέλεσμα ο Πολωνός να του τα χώνει!

I don’t understand why Lewandowski got so angry at Lamine Yamal here. He’s only 16, mistakes happen. pic.twitter.com/VqlDGDxWsM

Όταν αργότερα ο πιτσιρικάς πήγε να δώσει το χέρι του στον Πολωνό, αυτός τον αγνόησε προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Lewandowski’s a prick for this. Yamal is young enough to be his son 🤣 pic.twitter.com/t5AoTmpHdR