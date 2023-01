Η αναμέτρηση του Αντρέι Ρούμπλεφ και του Εμίλ Ρουουσουβουόρι για τον δεύτερο γύρο του Australian Open στιγματίστηκε από ένα απρόοπτο που συνέβη στις κερκίδες και προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ρώσου τενίστα.

Οι Ρούμπλεφ και Ρουουσουβουόρι πάλευαν για ένα εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open. Στην αρχή του δεύτερου σετ θεατές από τις εξέδρες και συγκεκριμένα στην πρώτη σειρά της Kia Arena, ακριβώς πίσω από την καρέκλα του διαιτητή, κυμάτισαν μία ουκρανική σημαία.

Ο Ρώσος τενίστας πήγε κατευθείαν στον διαιτητή, προκειμένου να του ζητήσει να κάνει κάτι. «Είπα αμέσως στον διαιτητή ότι δεν ήταν για την σημαία, μπορούν να εμφανίσουν τη σημαία που θέλουν, καταλαβαίνω απόλυτα την κατάσταση.

Το πρόβλημα είναι ότι άρχισαν να με προσβάλλουν και να λένε άσχημα πράγματα. Και είπα στον διαιτητή: “Δεν με πειράζει η σημαία, αλλά πες τους τουλάχιστον να μην μου μιλάνε άσχημα στην αλλαγή πλευρών”».

We all have a choice in life, whether it means to act by the impulse or make a plan.

The choice made by this person is that he wanted to provoke/harass unfortunately one of the most vocal Russian players on tour.



