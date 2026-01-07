Αθλητικά

Χαμός στο Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια: Σέρβοι οπαδοί πέταξαν αντικείμενα προς τους διαιτητές

Ξέφυγε η κατάσταση στο Βελιγράδι μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με τη Βαλένθια
EUROKINISSI
Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τους Σέρβους να τα έχουν με τη διαιτησία του αγώνα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης (89-106) στο Βελιγράδι, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα περίμεναν τους διαιτητές να φτάσουν στη φυσούνα για να αποχωρήσουν και μόλις οι τρεις ρέφερι πλησίασαν, έγιναν στόχος αντικειμένων από την εξέδρα.

Τα αντικείμενα έπεσαν… βροχή, με τους διαιτητές να τρέχουν για να φύγουν.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BasketNews (@basketnews)

Όπως είναι φυσικό, ο Ερυθρός Αστέρας αναμένεται να τιμωρηθεί σκληρά από την Euroleague.

Αθλητικά
