Απίστευτος καυγάς στα πρώτα λεπτά του αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Σαν Φρανσίσκο, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Ρούντι Γκομπέρ.

Μετά από ένα ματς που σημαδεύτηκε από απίστευτο επεισόδιο μεταξύ των παικτών στο παρκέ και οδήγησε στις αποβολές των Κλέι Τόμπσον, Ντρείμοντ Γκριν, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο με 104-101.

Ο “χαμούλης” ξεκίνησε δυο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και με το σκορ στο 0-0, με τους Κλέι Τόμπσον και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς να ξεκινούν έναν απίστευτο καυγά στο κέντρο του γηπέδου.

Όλα άρχισαν μετά από άστοχο τρίποντο του Κέβον Λούνεϊ και το ριμπάουντ που πήραν οι γηπεδούχοι, με τους Κλέι Τόμπσον και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς να ακολουθούν τη φάση και να αρχίζουν να τραβούν ο ένας τη φανέλα του άλλου.

Ο Ρούντι Γκομπέρ επιχείρησε να σταματήσει τη διαμάχη των δυο παικτών, προσπαθώντας να σταματήσει τον Τόμπσον, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να μπαίνει στη φάση και να κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Γάλλο σέντερ!

Στη μέση μπήκαν οι ψυχραιμότεροι και οι διαιτητές απέβαλαν τους παίκτες που ξεκίνησαν τον καυγά (Τόμπσον και ΜακΝτάνιελς), όπως και τον Γκριν για την απαράδεκτη ενέργεια, δίνοντας δύο βολές στον Γκομπέρ.

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY



Draymond Green had Rudy Gobert in a chokeholdpic.twitter.com/GRqleoD3e7