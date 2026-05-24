Χαμός στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Σύρραξη ανάμεσα σε ΜακΚίσικ και Καμπάτσο, από μία τεχνική ποινή έδωσαν οι διαιτητές

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έδωσαν τεράστιες μάχες στον τελικό της Euroleague και μία εξ’ αυτών έφερε μία τεράστια ένταση ανάμεσα στον Καμπάτσο και τον ΜακΚίσικ.

Ο Καμπάτσο βρέθηκε στο glass floor στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού μετά από μία μονομαχία με τον ΜακΚίσικ, ο οποίος έμεινε από πάνω του, κάτι που προκάλεσε τα νεύρα του Αργεντινού παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο τους πιάστηκαν στα χέρια με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν και να συνεχιστεί το ματς με ηρεμία.

Οι διαιτητές μετά από χρήση του video αποφάσισαν να τους χρεώσουν από μία τεχνική ποινή.