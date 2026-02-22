Αθλητικά

Χαμός στο παιχνίδι Χιτ – Γκρίζλις: Ο Πίπεν «πέταξε» τον Γκάρντνερ στις κερκίδες και πιάστηκαν στα χέρια

«Άναψαν» τα αίματα στο παιχνίδι του NBA
Η σύρραξη στο παιχνίδι Χιτ-Γκρίζλις
Η σύρραξη στο παιχνίδι Χιτ-Γκρίζλις

Οι Χιτ κέρδισαν τους Γκρίζλις 136-120 στο παιχνίδι του NBA, όμως ο έντονος καυγάς του Σκότι Πίπεν Τζούνιορ με τον Μάιρον Γκάρντνερ κέντρισε τα βλέμματα.

Ο Γκάρντνερ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα έσπρωξε από πίσω τον Πίπεν και αυτός βρέθηκε στο έδαφος, αλλά δεν το άφησε να περάσει. Ο παίκτης των Γκρίζλις κυνήγησε τον Γκάρντνερ και τον «πέταξε» με δύναμη στις κερκίδες του γηπέδου των Χιτ, με αποτέλεσμα να γίνει σύρραξη στις ακριβές θέσεις.

Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν για να τους χωρίσουν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν, μόλις ηρέμησε η κατάσταση.

 

Το NBA είναι πιθανό να τιμωρήσει αυστηρά τους δύο παίκτες, μετά τον πανικό και την αρνητική διαφήμιση που προκάλεσαν στο πρωτάθλημα. 

