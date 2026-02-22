Χαμός στο παιχνίδι Χιτ – Γκρίζλις: Ο Πίπεν «πέταξε» τον Γκάρντνερ στις κερκίδες και πιάστηκαν στα χέρια

Οι Χιτ κέρδισαν τους Γκρίζλις 136-120 στο παιχνίδι του NBA, όμως ο έντονος καυγάς του Σκότι Πίπεν Τζούνιορ με τον Μάιρον Γκάρντνερ κέντρισε τα βλέμματα.

Ο Γκάρντνερ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα έσπρωξε από πίσω τον Πίπεν και αυτός βρέθηκε στο έδαφος, αλλά δεν το άφησε να περάσει. Ο παίκτης των Γκρίζλις κυνήγησε τον Γκάρντνερ και τον «πέταξε» με δύναμη στις κερκίδες του γηπέδου των Χιτ, με αποτέλεσμα να γίνει σύρραξη στις ακριβές θέσεις.

Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν για να τους χωρίσουν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν, μόλις ηρέμησε η κατάσταση.

FIGHT BREAKS OUT IN GRIZZLIES-HEAT pic.twitter.com/xkxZTR5rxc — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2026

Το NBA είναι πιθανό να τιμωρήσει αυστηρά τους δύο παίκτες, μετά τον πανικό και την αρνητική διαφήμιση που προκάλεσαν στο πρωτάθλημα.