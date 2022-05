Η Νότιγχαμ Φόρεστ και πάλι στην Premier League μετά από το 1999. Στον τελικό ανόδου στο Γουέμπλεϊ, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη νίκησε την Χάντερσφιλντ (1-0) και επέστρεψε στα “σαλόνια” του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στο γήπεδο βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Φόρεστ.

Με τα εγγυημένα έσοδα από την άνοδο της στην Premier League να είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγελη Μαρινάκη ολοκλήρωσε μια καταπληκτική σεζόν, επιστρέφοντας στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας μετά από 23 χρόνια!

Να αναφέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρακολούθησε με αγωνία την εξέλιξη του ματς από τα επίσημα του Γουέμπλεϊ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο από την Χάντερσφιλντ και βρήκε το γκολ που έψαχνε στην 5η τελική της προσπάθεια. Δύο λεπτά πριν οι δυο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έφτασε στο 0-1, με τον Γκάρνερ να κάνει το γέμισμα από τα αριστερά και τον Κόλγουιλ -στην προσπάθεια να διώξει- να στέλνει τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας της ομάδας του.

Did I just see Colwill score an own goal ? 🤣🤣🤣😭😭 https://t.co/ydCGjTKZlJ