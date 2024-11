Χάος και διακοπή στο Ρουμανία – Κόσοβο μετά από ένταση και αποχώρηση των φιλοξενούμενων

Ο αγώνας της Ρουμανίας με το Κόσοβο για το δεύτερο όμιλο της League C του Nations League διεκόπη μετά από ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες και αποχώρηση των Κοσοβάρων.

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης και με το σκορ στο 0-0, οι παίκτες του Κοσόβου έγιναν έξαλλοι με μία σειρά από συνθήματα εναντίον της πατρίδας τους και υπέρ της Σερβίας, από τους Ρουμάνους οπαδούς στο γήπεδο.

Οι Κοσοβάροι έκαναν λόγο για προκλήσεις από την εξέδρα και έτσι αποφάσισαν να μην ολοκληρώσουν το ματς, την ώρα που από τη Ρουμανία γινόταν λόγος για προβοκάτσια.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia’s name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN