Χάποελ Τελ Αβίβ: «Εμπιστευόμαστε τον Ιτούδη, φτάσαμε κοντά στον Χέιζ Ντέιβις»

Ο CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ, Τζάχι Ράιχενσταϊν διέψευσε τα σενάρια για θέμα προπονητή στην ομάδα και ξεκαθάρισε ότι ο Δημήτρης Ιτούδης έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, ενώ αναφέρθηκε και στον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Σε συνέντευξή του στο «one.co.il» του Ισραήλ, ο CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε ότι δεν υπήρξε ούτε συζήτηση με άλλο προπονητή για την αντικατάσταση του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ υποστήριξε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, πριν επιλέξει αυτός τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ

Για τον Ιτούδη: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καταστήσαμε σαφές στον προπονητή ότι τον εμπιστευόμασταν. Του είπα προσωπικά ότι τον υποστηρίζαμε. Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε να μειώσουμε την πίεση γύρω από την ομάδα. Προφανώς, οι ήττες δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά οι φήμες για την αντικατάσταση του προπονητή δεν αντανακλούσαν την πραγματικότητα. Ο στόχος μας ήταν σαφής: να ξεπεράσουμε μαζί την κρίση. Δεν μίλησα με κανέναν προπονητή, δεν ανταλλάχθηκαν προσφορές με κανέναν, η θέση του είναι ακλόνητη, συγκεκριμένη».

Για τον Χέις – Ντέιβις: «Φτάσαμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων μαζί του. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους ατζέντηδες και τον δικηγόρο του. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τελικά, ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική προσφορά. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρουμε στην ομάδα, αλλά τελικά ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική κατεύθυνση».