Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Βράβευση μέσα σε αποθέωση για τον Σάσα Βεζένκοφ στη Βουλγαρία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς ο αγώνας γίνεται στην πατρίδα του, τη Βουλγαρία.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει αναγκαστεί να αλλάξει έδρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και έτσι υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Βουλγαρία, όπου όμως ο Σάσα Βεζένκοφ λατρεύεται σαν… θεός.

Ο ηγέτης των Πειραιωτών βραβεύτηκε μάλιστα πριν το τζάμπολ του αγώνα από τον υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, μέσα σε αποθέωση.

Ο Βεζένκοφ είναι ο ηγέτης και της εθνικής Βουλγαρίας.