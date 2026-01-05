Χάρις – Τσιτσιπάς 1-2: Νίκη με ανατροπή και προβάδισμα για την Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα χρειάστηκε κόντρα στον Μπίλι Χάρις, ωστόσο επικράτησε με ανατροπή του Βρετανού με 2-1 (4-6, 1-6, 6-7) και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στη μάχη με τη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup.

Ο Βρετανός Μπίλι Χάρις έφερε στα όρια του τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός για αρκετό καιρό.

Ο Έλληνας τενίστας δέχθηκε μπρέικ με το “καλημέρα” στον αγώνα και έχασε το πρώτο σετ με 6-4, αφού δεν μπόρεσε να πληγώσει το σερβίς του αντιπάλου του, ωστόσο στο δεύτερο σετ έδειξε την ανωτερότητα του, φτάνοντας με περίπατο (1-6) στην ισοφάριση.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Τσιτσιπάς απείλησε το σερβίς του Χάρις, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το πολυπόθητο μπρέικ, με αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ (6-6).

Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με μίνι μπρέικ μετά από διπλό λάθος του αντιπάλου του. Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε το σερβίς του, ξέφυγε με 3-0 και έφτασε στη νίκη με 7-4 στο τάι μπρέικ.

Σειρά έχει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Έμα Ραντουκάνου με στόχο το 2-0 που θα “κλειδώσει” την πρώτη θέση για την Ελλάδα στον όμιλο και την πρόκριση στα προημιτελικά.