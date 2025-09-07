Χατζηδιάκος για το Ελλάδα – Δανία: Με το πλάνο του Γιοβάνοβιτς έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό

Ο Παντελής Χατζηδιάκος εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι με τη Δανία (08/09, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο 28χρονος αμυντικός της Εθνικής Ελλάδας μίλησε για το υψηλό επίπεδο της Δανίας, αναφέρθηκε στον συναγωνισμό με τους Ντίνο Μαυροπάνο, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και Παναγιώτη Ρέτσο αλλά στην αλλαγή εικόνας που υπάρχει στην ομάδα μετά τον ερχομό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι δηλώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου

Για τον στόχο της Εθνικής και αν είναι να τερματίσει στην πρώτη θέση: “Προσωπικά, δεν θέλω να μιλάω για το τι θέλουμε. Βλέπουμε κάθε παιχνίδια ξεχωριστά. Δεν ήμασταν σε μια μεγάλη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση”.

Για την άποψή του για την εθνική Δανίας: “Παίζουν πολύ καλά. Με το ίδιο σύστημα που παίζουν τα τελευταία χρόνια, 4-3-3, χτίζοντας το παιχνίδι από μακριά. Τους αρέσει να χτίζουν τις επιθέσεις τους χαμηλά, έχουν κάποιους πολύ καλούς παίκτες με την μπάλα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς”.

Για το ότι ο αγώνας θα γίνει στο “Γ. Καραϊσκάκης”: “Είναι πάντα όμορφο να παίζουμε εδώ. Είμαστε περήφανη χώρα, μάλλον θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε μια δυνατή κερκίδα, είμαστε πάντα δυνατοί μαζί τους”.

Για το πώς λειτουργεί ο συναγωνισμός στο κέντρο της άμυνας με τέσσερις παίκτες πρώτης γραμμής: “Το συζητάμε και μεταξύ μας. Είμαστε τέσσερις στόπερ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πήγα στον Κούλιε και του είπα ότι κέρδισε όλες τις μονομαχίες και ήταν εξαιρετικός. Προσπαθούμε όλοι μαζί να είμαστε στο πιο υψηλό επίπεδο, έχουμε έναν πολύ καλό ανταγωνισμό και έτσι είμαστε στο πιο υψηλό επίπεδο”.

Για το ντεμπούτο του με τα “γαλανόλευκα” πριν έξι χρόνια και τι έχει αλλάξει από τότε: “Είμαστε πιο ώριμοι. Τότε ήμουν 22 ετών. Τότε έπαιζα στην Άλκμααρ δεν είχα εμπειρία στην Ευρώπη, ο Μαυροπάνος έπαιζε στη Στουτγκάρδη. Έχουμε προοδεύσει και έχουμε γίνει έμπειροι. Την ίδια ώρα έχουν έρθει κάποια παιδιά με ταλέντο, τα έχουμε αγκαλιάσει και με το πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό.

Για το τι έχει αλλάξει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς: “Κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Αυτό έχει αλλάξει”.