Ούτε που σκέφτηκαν στην Αργεντινή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Ινδονησία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στα επεισόδια που έγιναν στο ματς της Μπόκα Τζούνιορς με την Χιμνάσια Λα Πλάτα.

Όπως γίνεται γνωστό, ένας 57χρονος οπαδός έχασε την ζωή του, μετά τα σφοδρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Λα Πλάτα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χιμνάσια και την Μπόκα.

Όλα ξεκίνησαν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις οπαδών της Χιμνάσια με τις αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε ρήξη δακρυγόνων, για να απομακρύνουν το εξοργισμένο πλήθος των οπαδών της Χιμνάσια Λα Πλάτα.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθιηκε ήταν αποπνικτική και… πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να μην μπορούν να αναπνεύσουν και να φεύγουν για τα αποδυτήρια. Στη συνέχεια, ο κόσμος που ήταν στις κερκίδες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Όπως αναφέρει η έγκυρη Ole, ο 57χρονος φίλαθλος δεν άντεξε τη μεγάλη χρήση χημικών που έγινε από την αστυνομία με τον υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Σέρχιο Μπέρνι, να επιβεβαιώνει τον θάνατο του άτυχου φιλάθλου.

Tear gas and rubber bullets have been fired by the police near the Gimnasia La Plata stadium in tonight’s matchup with Boca in the Argentine League.



Both teams are in the locker room, the game has been suspended. pic.twitter.com/MbJ7HyxCUe