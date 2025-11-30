Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Ο Ουναΐ γκρέμισε τους Μαδριλένους από την κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος

Η 14η αγωνιστική έφερε νέα ομάδα στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος και αυτή δεν είναι άλλη από την Μπαρτσελόνα, η οποία εκμεταλλεύτηκε τη νέα γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Χιρόνα (1-1).

Για δεύτερο σερί παιχνίδι στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Χιρόνα και είδε την Μπαρτσελόνα να την προσπερνάει και να σκαρφαλώνει στην κορυφή.

Η Χιρόνα ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με γκολ του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Ουναΐ στο 45′.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πίεσε στο δεύτερο μέρος, ισοφάρισε με πέναλτι του Εμπαπέ στο 67′, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, χάνοντας κι άλλους πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου.