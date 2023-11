Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ προχώρησε στη σύλληψη του Ματ Πετγκρέιβ, του παίκτη του χόκεϊ επί πάγου που με το παγοπέδιλό του τραυμάτισε θανάσιμα -πριν λίγο καιρό- τον Άνταμ Τζόνσον, σε αγώνα στο Σέφιλντ.

Ο Ματ Πέτγκρεϊβ συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, μετά το θάνατο του παίκτη του χόκεϊ επί πάγου των Νότιγχαμ Πάνθερς, Άνταμ Τζόνσον, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τον περασμένο μήνα. Χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομα του συλληφθέντα, η βρετανική αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος παρέμεινε υπό κράτηση.

Σύμφωνα όμως με ξένα δημοσιεύματα, ο αμυντικός των Στίλερς, Ματ Πετγκρέιβ είναι αυτός που συνελήφθη. Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον υπέστη θανάσιμο τραυματισμό όταν κόπηκε ο λαιμός του από τη λεπίδα του παγοπέδιλου του συγκεκριμένου αντιπάλου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Στίλερς στο Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας.

Ο Αμερικανός, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα τον Αύγουστο, έχοντας προηγουμένος θητεύσει σε Γερμανία και Σουηδία, καθώς και στο NHL των ΗΠΑ, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής που επιβλέπει την ανάκριση ζήτησε να γίνουν υποχρεωτικά τα προστατευτικά λαιμού μετά τον θάνατο του 29χρονου Άνταμ Τζόνσον.

BREAKING: British police have arrested Matt Petgrave & charged him with manslaughter



He killed NHL player Adam Johnson on live TV with his skate. He received a standing ovation at a game last night.



