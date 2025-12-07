Χωρίς Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός στο ματς με την ΑΕΚ

Ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ την Κυριακή (07.12.2025, 13:00), στον αγώνα που ξεχωρίζει από το “μενού” της 9ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσουν την 9η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Εβάν Φουρνιέ να μένει εκτός αγώνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του ΣΕΦ. Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με πυρετό και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία τελικά αναβλήθηκε, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος είναι τραυματίας και παράλληλα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Προβλήματα και μάλιστα πολλά, αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Δεν θα αγωνιστούν -εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών- οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, ενώ ο Γκρέι δίνει κανονικά το παρών.

Θυμίζουμε πως ο Τζιάν Κλαβέλ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ τραυματίστηκε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι του ΣΕΦ. Οι πολλές απουσίες ανάγκασαν τον Ντράγκαν Σάκοτα να συμπληρώσει δωδεκάδα γμε δύο εφήβους. Οι Χάρης Μπιλιώνης και Βασίλης Ιωάννου συμπεριλήφθησαν στην αποστολή της ΑΕΚ.