Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο: Συγκινητικό «αντίο» στο τένις με νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς, δάκρυα και αποθέωση

Ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο είπε “αντίο” στην ενεργό δράση, δίνοντας τον τελευταίο του αγώνα κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Συγκινητικές στιγμές στο Μπουένος Άιρες, στη λήξη της φιλικής αναμέτρησης.

Η τελευταία “παράσταση” του Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο. Ο Αργεντινός αποχαιρέτισε την ενεργό δράση στο τένις, δίνοντας μια φιλική αναμέτρηση στο Μουένος Άιρες κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, επικρατώντας με 2-0 σετ.

Αν και ξεκάθαρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν τα έδωσε όλα σ’ αυτό το ματς, ο αμοιβαίος σεβασμός και το ότι το διασκέδασαν οι δυο τους έκανε πολύ όμορφο και συναρπαστικό το παιχνίδι, με τον Ντελ Πόρτο να παίρνει τον τελευταίο πόντο της καριέρας του με ένα πανίσχυρο forehand, το οποίο ο Σέρβος περίμενε χωρίς να κάνει κάποια κίνηση για να βγάλει άμυνα.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους δυο κορυφαίους τενίστες να αγκαλιάζονται στο φιλέ και να δείχνουν τη συγκίνηση και τα δάκρυά τους. Μάλιστα, ο Ντελ Πόρτο πήγε στο φιλέ και το φίλησε, λέγοντας έτσι το μεγάλο “αντίο” στο τένις.

Οι δυο τενίστες έπαιξαν και σε διπλό, όπου ο Ντε Πότρο είχε μαζί του την Γκαμπριέλα Σαμπατίνι και ο Τζόκοβιτς την Γκισέλα Ντούλκο. Ο Αργεντινός τενίστας αποχωρεί έχοντας κατακτήσει 22 τίτλους, με κορυφαία στιγμή του την κατάκτηση του US Open το 2009.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζόκοβιτς δήλωσε για τον Ντελ Πότρο: “Δεν είμαι καθόλου λυπημένος, τελειώνω την καριέρα μου με τον πιο ονειρεμένο τρόπο και αποχωρώ χαρούμενος, παρότι κλαίω. Σας υπόσχομαι ότι αποχωρώ χαρούμενος. Πολλά ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια! Τα λέμε σύντομα, αντίο!”.

“Παρέμβαση” μετά το τέλος του αγώνα έκανε και ο Ρότζερ Φέντερερ -μέσω video– λέγοντας: “Είσαι ένας ξεχωριστός τενίστας και ένας ξεχωριστός άνθρωπος.

“You’re a special player and special person. I hope this moment is one that you’re celebrating. You shouldn’t be sad. We all need to move on in life. The best is yet to come for you.”



