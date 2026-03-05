Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οτιδήποτε πηγαίνει ενάντια, με βρίσκει απέναντι»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό στο “αιώνιο” ντέρμπι της 30ης αγωνιστική της Euroleague και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για το παιχνίδι, αλλά ρωτήθηκε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συμπληρωματικά στις δηλώσεις του για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, έτσι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε και τα συναισθήματά του για τον πόλεμο, δηλώνοντας υπέρμαχος της αγάπης.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

“Είναι ένα ντέρμπι. Ένα παιχνίδι της EuroLeague. Όλα τα παιχνίδια είναι μία μεγάλη μάχη. Πρέπει να πάμε εκεί ως ομάδα. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε πολύ δυνατά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη“.

Για την επιστροφή το Λεσόρ: “Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ξέρω τι έχει περάσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Πιθανότατα εσείς δεν βλέπετε, όμως εμείς βλέπουμε κάθε μέρα μετά τον τραυματισμό. Τα πάνω, τα κάτω, την απόγνωση, τον θυμό, τη λύπη, το βάρος, την υπομονή. Είναι το χειρότερο μέρος της καριέρας ενός αθλητή οι τραυματισμοί. Το ξεπέρασε. Θέλουμε έναν υγιή και χαρούμενο Ματίας και θα επιστρέψει“.

Για την πρώτη συμβουλή που θα του δώσει μόλις μπει ξανά στο παρκέ: “Απλά να είναι ο εαυτός του. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Όλοι ξέρουν τι παίκτης είναι. Να μην ακούει κανέναν πέρα από τον εαυτό του και να είναι περήφανος“.

Για το τι απαντάει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που είπε ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας της ομάδας: “Εγώ θέλω μόνο να κερδίζω παιχνίδια. Εύχομαι ο Μάρτιος να είναι ο μήνας του Παναθηναϊκού. Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος“.

Για το αν κάνει κάποια ειδική προετοιμασία πριν το ντέρμπι: “Όχι. Να παίξουμε ως ομάδα. Θα είναι πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Παίζει καλό μπάσκετ. Πρέπει να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε“.

Για την απουσία του Βεζένκοφ: “Δεν ξέρω, δεν του έχω μιλήσει. Ας δούμε αύριο“.

Για το πώς επηρεάζει ο πόλεμος τον αθλητισμό: “Ο αθλητισμός έχει δημιουργηθεί για να ενώνει τους ανθρώπους. Να έρχονται κοντά από κάθε χώρα και από κάθε έθνος. Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οτιδήποτε πηγαίνει ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα με βρίσκει απέναντι“.