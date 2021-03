Χουρκάτς – Τσιτσιπάς: Πρόκριση με «ψυχή» για τον Έλληνα τενίστα (videos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε πολύ και κόντρα στον Χούμπερτ Χουρκάτς (Νο30 στον κόσμο) στο Ρότερνταμ, αλλά έκανε τελικά και τη δεύτερη νίκη (2-1 σετ: 6-4, 4-6, 7-5) του στη διοργάνωση, για να βρεθεί στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε με ένα μπρέικ το πρώτο σετ και έχασε με τον ίδιο τρόπο το δεύτερο κι έτσι το παιχνίδι κρίθηκε στο τρίτο σετ, όπου και έγινε… σφαγή.

Ο Τσιτσιπάς έδειξε… ψυχή στο 5-4 και ανέτρεψε το σκορ σε 6-5, αναγκάζονταςτον αντίπαλό του να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Ο Πολωνός τενίστας δεν άντεξε την “πίεση” και το Νο6 της παγκόσμιας έκλεισε το σετ και το ματς με μπρέικ για το 7-5.

Ο Στέφανος προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Καρέν Χατσάνοφ (Νο21 στον κόσμο) για μία θέση στην τετράδα του τουρνουά.

