Ο Χρήστος Τζόλης βοήθησε την Νόριτς να προκριθεί στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας και επελέγη στην καλύτερη ενδεκάδα της συγκεκριμένης φάσης του θεσμού. Η ομάδα του κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Λίβερπουλ του φορμαρισμένου Κώστα Τσιμίκα.

Το ντεμπούτο του με την Νόριτς ήταν σπουδαίο. Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε δυο γκολ, “έστρωσε” άλλα δυο τέρματα και αναδείχθηκε man of the match της εντυπωσιακής πρόκρισης της ομάδας του (6-0 την Μπόρνμουθ) στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας (Carabao Cup).

Ο 19χρονος ακραίος επιθετικός τράβηξε για πρώτη φορά τα… βλέμματα της ποδοσφαιρικής Αγγλίας και μάλιστα επελέγη στην καλύτερη ενδεκάδα του 2ου γύρου του Carabao Cup.

Introducing your Team of the Round for Round Two! 👏



Based on @WhoScored ratings, with five players scoring perfect 10s! 😮 #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/d2HuKRbgTM