Χρήστος Τζόλης: «On fire» ο Έλληνας επιθετικός, πέτυχε νέο γκολ με την Κλαμπ Μπριζ

Ο Χρήστος Τζόλης -με τρία γκολ στα πρώτα 5 επίσημα ματς της σεζόν- συνεχίζει και την φετινή σεζόν από εκεί που… σταμάτησε, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της Κλαμπ Μπριζ.

Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε ξανά δίχτυα, στο τοπικό ντέρμπι τη Κλαμπ Μπριζ με τη Σερκλ Μπριζ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League κι οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη νίκη με 2-0.

Μετά από ένα κακό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, η αποβολή του Κάκου στο 40ό λεπτό έκανε πολύ πιο… εύκολα τα πράγματα για τους γηπεδούχους, που “καθάρισαν” το ματς μέσα σε πέντε λεπτά με τα τέρματα του Βανάκεν (59′) και του Τζόλη (63′) κι ακολούθως έκαναν… συντήρηση δυνάμεων ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την Σάλτσμπουργκ την Τρίτη (12.08.2025) για τον 30 προκριματικό του Champions League.