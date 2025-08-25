Χρήστος Ζαφείρης: Χαμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ στην υποδοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ημέρα Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Πράγα, προκειμένου να ολοκληρώσει την τεράστια μεταγραφή του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Χαμός επικράτησε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” πριν και μετά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σχεδόν 1000 οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά γέμισαν τον αεροδρόμιο και υποδέχθηκαν τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αποτελέσει την ακριβότερη αγορά στην ιστορία των ασπρόμαυρων.

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν μπορούσε να πιστέψει στην υποδοχή που του ετοίμασαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ζώντας έντονα την κάθε στιγμή στο αεροδρόμιο.

Με το που εμφανίστηκε, μάλιστα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ του φόρεσαν κατευθείαν μία φανέλα της ομάδας, με τον ίδιο να περνάει μέσα από τον κόσμο και να αποθεώνεται.