Χρήστου και Σίσκος ξεχωρίζουν από την ομάδα κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες

Με 20 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τάραντο, στην Ιταλία.

Οι Έλληνες αθλητές θα αγωνιστούν σε μια πόλη, της οποίας η κεντρική λεωφόρος ονομάζεται Magna Grecia, δηλαδή Μεγάλη Ελλάδα. Οι Ιταλοί έδωσαν αυτό το όνομα στον δρόμο, προς τιμήν της ιστορίας του τόπου, που ήταν μία από τις ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία και ονομάζονταν Magna Grecia. Ο Τάραντας -όπως είναι η ελληνική του ονομασία- ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες τον 8ο αιώνα π.Χ.

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Σε μια απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το τέλος της λεωφόρου Magna Grecia, βρίσκεται το Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, που θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα της κολύμβησης από το Σάββατο 22 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου. Αυτό το κολυμβητήριο είναι ο επόμενος σταθμός των Ελλήνων κολυμβητών που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική αποστολή των Μεσογειακών Αγώνων θα έχει ο Απόστολος Σίσκος. Ο 21χρονος πρωταθλητής θα έχει την τιμή να είναι ένας από τους δύο σημαιοφόρους της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου μαζί με την πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη.

Η επιλογή του Σίσκου αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για την έως τώρα πορεία του στην κορυφή της ελληνικής κολύμβησης. Μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων, ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.

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Η 20μελής ελληνική ομάδα

Απόστολος Σίσκος (2005) – Α.Α. Αστέρια

Ευάγγελος Μακρυγιάννης (2000) – Α.Ο.Π. Φαλήρου

Δανιήλ Γιουρτζίδης (2002) – Α.Ο.Π. Φαλήρου

Ανδρέας Βαζαίος (1994) – Α.Ο.Π. Φαλήρου

Νικολέτα Παυλοπούλου (2001) – Α.Ο.Π. Φαλήρου

Γεωργία Δαμασιώτη (2003) – Α.Ο.Π. Φαλήρου

Απόστολος Χρήστου (1996) – Ολυμπιακός

Στέργιος-Μάριος Μπίλας (2001) – Ολυμπιακός

Απόστολος Παπαστάμος (2001) – Ολυμπιακός

Μάριος-Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος (2006) – Ολυμπιακός

Άννα-Αυγούστα Βλάχου (2005) – Ολυμπιακός

Ανδρομάχη Τασάκου (2003) – Ολυμπιακός

Ελένη Κοντογεώργου (2000) – Ολυμπιακός

Σάββας Θωμόγλου (2001) – Ο.Φ.Θ.

Άννα Ντουντουνάκη (1995) – Παναθηναϊκός

Βασίλειος Κακουλάκης (2007) – ΠΑΟΚ

Δημήτριος Μάρκος (2001) – ΠΑΟΚ

Ελένη Αντωνιάδου (2006) – ΠΑΟΚ

Ιάσονας Ρουτούλας (2007) – Σ.Κ. Ροή

Άρτεμις Βασιλάκη (2006) – Τρίτων Ηρακλείου

Το πρόγραμμα των κολύμβησης (Ώρες Ελλάδας) – Μεσογειακοί Αγώνες Τάραντο 2026

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

Πρωινό πρόγραμμα – 10:00

50μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

400μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

200μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

100μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

1.500μ. ελεύθερο (Γυναικών)

Απογευματινό πρόγραμμα – 19:00

Τελικοί 50μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 400μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 200μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 100μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικός 1.500μ. ελεύθερο (Γυναικών)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

Πρωινό πρόγραμμα – 10:00

50μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

100μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

200μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

200μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

4×100μ. Μικτή Ομαδική (Μικτή)

800μ. ελεύθερο (Ανδρών)

Απογευματινό πρόγραμμα – 19:00

Τελικοί 50μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 100μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 200μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 200μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικός Μικτή Ομαδική (Μικτή)

Τελικός 800μ. ελεύθερο (Ανδρών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Πρωινό πρόγραμμα – 10:00

100μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

50μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

400μ. μικτή ατομική (Γυναικών/Ανδρών)

800μ. ελεύθερο (Γυναικών)

Απογευματινό πρόγραμμα – 19:00

Τελικοί 100μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 50μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 400μ. μικτή ατομική (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικός 800μ. ελεύθερο (Γυναικών)

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 — 4η ημέρα

Πρωινό πρόγραμμα – 10:00

200μ. μικτή ατομική (Γυναικών/Ανδρών)

50μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

200μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

100μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

1.500μ. ελεύθερο (Ανδρών)

Απογευματινό πρόγραμμα – 19:00

Τελικοί 200μ. μικτή ατομική (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 50μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 200μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικοί 100μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών)

Τελικός 1.500μ. ελεύθερο (Ανδρών)