Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα, που θα απονεμηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» στην υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018 με εννέα παίκτες.
Χωρίς τον νικητή μεταξύ των τριάντα, ο νικητής αναπόφευκτα θα είναι, όπως και το 2024, για πρώτη φορά. Πέρυσι, τη Χρυσή Μπάλα κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)
Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)
Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)
Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)
Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)
Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)
Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)
Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)
Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)
Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)
Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)
Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)
Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)
Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)
Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)
Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)
Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)
Pedri (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)
Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)
Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)
Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)
Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)
Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)
Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)
Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)
Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)
Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Οι υποψήφιοι στις υπόλοιπες κατηγορίες
Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Kopa (Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:
Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)
Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)
Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)
Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)
Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)
Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)
Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)
Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών είναι:
Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)
Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)
Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)
Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)
Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)
Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)
Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)
Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)
Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)
Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)
Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι:
Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)
Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)
Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)
Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)
Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:
Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)
Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)
Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)
Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)
Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)
Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:
Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)
Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)
Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)
Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)
Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)
Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:
Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)
Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)
Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)
Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)
Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)
Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:
Μπαρτσελόνα
Μποταφόγκο
Τσέλσι
Λίβερπουλ
Παρί Σεν Ζερμέν
Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:
Άρσεναλ
Μπαρτσελόνα
Τσέλσι
Λιόν
Ορλάντο Πράιντ
Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:
Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)
Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)
Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)
Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)
Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)
Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)
Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)
Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)
Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)
Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)
Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)
Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)
Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)
Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)
Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)
Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)
Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)
Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)
Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)
Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)
Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)
Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)
Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)
Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)
Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)
Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)
Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)
Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)