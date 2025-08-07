Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα, που θα απονεμηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» στην υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018 με εννέα παίκτες.

Χωρίς τον νικητή μεταξύ των τριάντα, ο νικητής αναπόφευκτα θα είναι, όπως και το 2024, για πρώτη φορά. Πέρυσι, τη Χρυσή Μπάλα κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.

Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Pedri (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Οι υποψήφιοι στις υπόλοιπες κατηγορίες

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Kopa (Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)

Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)